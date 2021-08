Falstaff e le allegre comari di Windsor al Globe Theatre

Falstaff e le allegre comari di Windsor, lo spettacolo diretto da Marco Carniti, in scena al Globe Theatre da settembre. Secondo la leggenda, la Regina Elisabetta, conquistata dal personaggio di Falstaff, visto nell’ENRICO IV e V ordinò la stesura di una nuova commedia che lo vedesse protagonista assoluto. Shakespeare scrive in quattordici giorni “Le Allegre Comari di Windsor", una commedia dove inserisce il meglio del proprio repertorio: l'amore contrastato tra giovani, equivoci, scambi, travestimenti e beffe. Commedia capitanata da donne, definite nella traduzione ‘libere’ più che “allegre” in senso contemporaneo perché libere di pensare e agire come le donne di oggi. Il personaggio di Sir John Falstaff diventerà il più amato della produzione comica shakespeariana e entra, a pieno diritto, nella storia del teatro (e non solo) e nel cuore degli spettatori di tutti i tempi. Alla pari di Amleto.

In questa nuova versione del testo, troviamo oltre a frammenti da Enrico IV e ENRICO V che arricchiscono il personaggio di Falstaff e che raccontano la sua origine, anche il monologo di apertura dell’ENRICO IV della ‘Fama’ che riflette su un mondo comandato da un‘idea di successo e bombardato da false notizie e false calunnie.

Un‘idea di mondo ancora drammaticamente attuale.

Un gruppo di attori si riappropria dello spazio teatrale che gli era stato negato causa pandemia, per denunciare un mondo costruito su false notizie (fake news).

Regia di Marco Carniti



