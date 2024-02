Spettacolo teatrale di Carnevale per bambini "Piccoli Supereroi" con merenda

Martedì grasso, 13 febbraio alle 17, presso il Teatro in casa – Interno 13 (zona Casilina – Torpignattara), festeggiamo insieme il carnevale con lo spettacolo per bambini “Piccoli Supereroi” messo in scena da Piera Fumarola e Tina Angrisani.

Super è un bambino che ha scoperto di avere dei super poteri. Le sue capacità verranno messe a dura prova dalla vicina, una strega in erba che sperimenta la sua magia in maniera catastrofica.

Per cominciare i genitori di Super vengono imprigionati nella cucina di casa che diventa una prigione inespugnabile. Poi lo stesso Super vede svanire i suoi poteri a causa di un incantesimo vagante. Sarà necessario consultarsi con la maga Magona. Il teatro diventerà un luogo animato da strani pupazzi e protagonisti in carne e ossa. Tutti i partecipanti si vedranno coinvolti in rituali magici, cacce al tesoro, prove di coraggio e manifestazioni di affetto. I bambini scopriranno con gioia di essere dei piccoli super eroi nel quotidiano, non è necessario sapere volare ma avere pensieri felici, l’immaginazione e la forza di volontà, il coraggio e lo spirito di avventura saranno la chiave per vivere un esperienza di intensa magia.



E’ inclusa la merenda!! (ingresso 16.30). Divertimento assicurato.

Durata: 50 minuti

Età: 2-11 anni

Costo: 10 euro con merenda



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134