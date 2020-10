"Prezzemolina", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 11 ottobre 2020, alle 16,00, presso il teatrino di Wonderland, va in scena lo spettacolo per bambini "Prezzemolina".



C'erano una volta due sposi che abitavano in una bella casetta. Da una finestra si vedeva un orto circondato da un alto muricciolo. Nessuno vi aveva mai messo piede perché apparteneva a un'orca molto cattiva. Un giorno la moglie, che aspettava un bambino, guardando in quel pezzo di terra, scorse una bellissima aiuola seminata a prezzemolo...



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Lo spettacolo è della compagnia teatrale Bolle Spaziali

con Tina Angrisani, Sabrina Bevilacqua, Gaetano Marsico e Alessia Sorvillo



Costumi e musiche Giulia Balbi



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 7 euro adulti e 5 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: petracheng@yahoo.it | 3383609134

Parcheggio interno