Spettacolo Teatrale per bambini "L'incantesimo di Smemorella" a Roma Teatri

Domenica 25 ottobre 2020, alle 16,00, presso il teatrino di Wonderland, va in scena lo spettacolo per bambini "L'incantesimo di Smemorella".



La protagonista dello spettacolo è Smemorella, appunto, apprendista strega, che frequenta una scuola di magia in un luogo lontano. Cornelia, l'insegnante di incantesimi, inizialmente non crede in lei ma dovrà, infine, ritornare sui suoi passi. Un curioso personaggio sarà fondamentale per la risoluzione della storia: chi sarà?

Lo spettacolo è interpretato da Tina Angrisani, Giulia Balbi ed Alessia Sorvillo.

Per tutti i bambini presenti allo spettacolo "L'incantesimo di Smemorella" ci saranno tanti dolcetti e scherzetti. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 7 euro adulti e 5 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: petracheng@yahoo.it | 3383609134 | www.petrachenglab.it

Parcheggio interno