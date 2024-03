Spettacolo teatrale per bambini "Il coniglio di Pasqua"

Domenica 24 marzo alle 10.30, presso il Teatro in casa – Interno 13 (zona Casilina – Torpignattara), ci sarà lo spettacolo per bambini “Il coniglio di Pasqua” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani.



Fred è un coniglietto pasticcere pasticcione che ama tanto le uova di cioccolata. Ne ha preparate moltissime ma non può consegnarle per tempo a tutti i bambini. Chiede aiuto al suo assistente lupo Ezechiele e sarà una scelta piena di colpi di scena e imprevisti. Sarà compito degli spettatori aiutare Fred a risolvere il pasticcio.



Uno spettacolo con burattini e attori tutto da ridere. Vedere per credere.” E’ inclusa la merenda!! (ingresso 10.30)



Divertimento assicurato.

Durata: 50 minuti

Costo: 10 euro con merenda



Prenotazione obbligatoria:



tel. 3383609134