Domenica 1 ottobre 2023, alle 11,30, presso il teatro Abarico via dei Sabelli, 116 (zona San Lorenzo) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Grimm….collection!” della compagnia Bolle Spaziali con Roberta Anna, Tina Angrisani e Francesca Piersante.



E’ uno spettacolo che racchiude la lettura e l’interpretazione di 6 favole dei Fratelli Grimm: Biancaneve, Cenerentola, Rosaspina, il Flauto Magico, Hansel e Gretel e la Piccola Fiammiferaia.



La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia..



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con canzoni e coreografie

divertenti.

Durata: 50 minuti

Età: 2-10 anni

Costo: 10 euro (per gruppi da 5 persone in su 9 euro)

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



I prossimi spettacoli saranno:



– Sabato 7 ottobre ore 16 “Grimm collection” – Teatro Arma – Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



– Sabato 28 ottobre ore 16 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Arma – Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



– Domenica 29 ottobre ore 11.30 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Abarico – Via dei Sabelli, 116 (Prati)