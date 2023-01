Spettacolo teatrale per bambini "Artù e la spada magica"

Sabato 28 gennaio, presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Artù e la spada magica" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Angelica Pula e Jano Di Gennaro.



Una spada conficcata nella roccia, due maghi bizzarri e un regno da salvare segnano il destino del giovane Semola. Inchinatevi tutti di fronte al piccolo Artù, il sovrano d'Inghilterra!



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 9 euro



I prossimi spettacoli saranno:



- Sabato 4 febbraio ore 16 "A Carnevale ogni eroe supervale" - Teatro Arma - Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



- Domenica 5 febbraio ore 11.30 "Grimm collection" - Teatro Abarico - Via dei Sabelli, 116 (S. Lorenzo)



- Sabato 11 febbraio ore 16 "Tu si che...Disney - show" - Teatro Arma - Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)