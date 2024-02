Spettacolo teatrale per bambini "Artù e la spada magica"

Sabato 24 febbraio 2024, alle 16,00, presso il Teatro Ar.Ma, Via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini “Artù e la spada magica” con Angelica Pula e Jano Di Gennaro.



Una spada conficcata nella roccia, due maghi bizzarri e un regno da salvare segnano il destino del giovane Semola. Inchinatevi tutti di fronte al piccolo Artù, il sovrano d’Inghilterra!

Età: 2-11 anni



Costo: 8 euro



Prenotazione obbligatoria:



tel. 3383609134