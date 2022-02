Sabato 19 febbraio, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "Un Naso tutto rosso - A carnevale ogni rima vale" di e con Massimiliano Maiucchi e Mimo Sasha.



Bambini, vi aspettiamo mascherati!’



Un naso tutto rosso” è uno spettacolo di arte varia che da oltre 20 anni l’autore Massimiliano Maiucchi, propone nelle scuole, nelle biblioteche, nei festival letterari e nelle piazze di Roma e d’Italia.



Massimiliano Maiucchi da oltre 30 anni lavora con i bambini, è un clown, un ludotecario, un giocoliere, un cantastorie, uno scrittore di filastrocche e di canzoni, un attore di teatro e di televisione.



In questi anni ha sviluppato un linguaggio comico, fantasioso e ludico e lo ha applicato ai suoi giochi, alle sue clownerie e ai suoi racconti. L’uso della rima lo ha portato a scrivere centinaia di filastrocche, molte delle quali pubblicate nei suoi libri.



Nel suo spettacolo la filastrocca viene mimata, cantata e drammatizzata con il supporto di libroni pop-up, guanti animati, oggetti e pupazzi, realizzati da Silvia Micali e Diana Doveri.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/