Venerdì 9 dicembre 2022, alle 16,00, presso l'Ar.MaTeatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Didi e le sue paure".



Didi è una ragazza stravagante che vive tra le nuvole. Un giorno si trova a dover affrontare i propri incubi. Inizia così un magico viaggio dentro sé stessa. Grazie ad aiutanti magici, riuscirà a dare forma a ciò che la spaventa e ad accettare e combattere le sue paure"



È uno spettacolo di mimo, con molta musica. Ci sarà una marionetta molto buffa e tantissime scene divertenti. I bambini saranno coinvolti e si divertiranno. È uno spettacolo che va dai 5 ai 100 anni!



Regia di Ester Montalto

Con Miriam Cappa.

Durata: 1 ora

Età: da 5 anni in su

Costo: 9€ adulti 7€ bambini



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno:



-Domenica 11 dicembre ore 11.30 “Favola di Natale” - teatro Abarico - via dei Sabelli, 112 (zona S. Lorenzo)