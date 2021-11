Sabato 27 novembre alle 16.00, presso il Teatro Anfitrione (via di San Saba, 24 - Aventino) ci sarà lo spettacolo per bambini "Cappuccetto Rosso" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Giulia Balbi e Jano Di Gennaro.



C'era una volta una dolce bambina che tutti chiamavano Cappuccetto rosso. Un giorno la mamma le disse di portare il cestino con la merenda alla nonna malata che viveva dall'altra parte del bosco. Tra gli alberi Cappuccetto rosso farà degli strani incontri: oltre al famelico lupo, infatti, si imbatterà in buffi animaletti.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti che offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

