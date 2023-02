Lo spettacolo Mirrors al teatro Quarticciolo

Nell'ambito di "Fuori posto. Festival di Teatri al limite 2023 appuntamento con lo spettacolo Mirrors della Compagnia Fuori Contesto il 24 febbraio alle ore 21 al Teatro Biblioteca Quarticciolo.

“Chi sono?” Questa la domanda che si fanno un po’ forzatamente i due protagonisti durante lo spettacolo, nel momento della loro vita in cui si sentono sospesi tra il bambino che era e l’adulto che verrà. Alix ed Alex, amici d’infanzia, ispirati dalla storia di Alice nel paese delle meraviglie, si interrogano e scoprono, attraversando lo specchio, la loro identità in crescita. Saltano tra il dentro e il fuori e provano insieme a crescere. L’amicizia li tiene stretti e li fa sentire al sicuro in questo viaggio di scoperta, dove l’immaginazione sembra essere l’unica possibilità per scoprire e svelare il mistero della crescita. Un dialogo continuo, tra loro e non solo, tra il dondolare delle loro emozioni: “pianti e risate allo stesso tempo che rovesciano il cuore” dice una ragazza quindicenne in uno dei video presenti nello spettacolo.

In scena, gli specchi sono parete di proiezione video delle incertezze, finestre sul mondo di altri ragazzi e ragazze, ma soprattutto porte verso quel mondo fantastico di Alice nel paese delle meraviglie, dove tutto è capovolto eppure così capace di mostrare la strada.

Lo spettacolo è realizzato a partire da una ricerca sul campo che ha coinvolto circa 300 adolescenti delle scuole e dei laboratori di teatro condotti a Roma.