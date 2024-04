"Marconi: Onde di Innovazione" alla Casa del IV Municipio

Il 25 aprile 2024 cadrà il 150° anniversario della nascita di uno dei più grandi innovatori della storia moderna, Guglielmo Marconi.

Per onorare la memoria e l'eredità di questo pioniere della comunicazione, la Casa del Municipio IV ospiterà "Marconi: onde di innovazione", spettacolo teatrale scritto da Sergio Basile, diretto da Yuri Napoli e prodotto da IDS - Imprenditori di Sogni, selezionato come vincitore dell'Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

L’evento offrirà al pubblico un affascinante viaggio attraverso la vita e le realizzazioni di Guglielmo Marconi. Coniugando teatro, musica e tecnologia, celebrando il genio di Marconi e il suo rivoluzionario impatto sulla comunicazione. Gli spettatori saranno coinvolti in interazioni immersive e coinvolgenti, partecipando attivamente a momenti chiave della storia.

IDS, ormai una realtà affermata del panorama teatrale contemporaneo, è formata da un collettivo di artisti che condividono la loro visione per creare un'esperienza autentica e formativa. In questo spettacolo hanno realizzato un percorso dinamico che esplorerà la vita e le invenzioni di uno dei più grandi geni italiani e mondiali. In scena, un gruppo di artisti, tra emergenti e affermati, allievi dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica Silvio d’Amico e altre accademie importanti italiane, e anche gli allievi della Scuola di Recitazione di IDS - Imprenditori di Sogni di sogni, la rinomata “Italian Drama School”.

Le rappresentazioni di "Marconi: onde di innovazione" avranno luogo il 25, 26, 27 e 28 aprile presso la Casa del Municipio IV, situata alla fine di Viale Rousseau a Casal de' Pazzi. L'ingresso all'evento è gratuito, tuttavia i posti sono limitati. Si prega pertanto di prenotarsi online sul sito www.idsculture.com per garantire la partecipazione.