Sabato 15 gennaio alle 16 al teatro Ar.Ma (Via Ruggero di Lauria, 22 - Prati) si terrà lo spettacolo "Il Bruco sognatore" di e con Massimiliano Maiucchi. "Il bruco sognatore" è il primo libro di Massimiliano Maiucchi, autoprodotto e giunto alla sesta ristampa, magicamente illustrato da Lorenzo Terranera.

Le 26 filastrocche contenute nel libro vengono durante l’incontro, animate e drammatizzate grazie all’ausilio di materiali scenografici, pupazzi e guanti animati.

I bambini faranno conoscenza con l’autore dopo averlo conosciuto attraverso la lettura del libro che verrà fornito precedentemente alle insegnanti. Questo permetterà ai bambini di vivere l’incontro in modo più consapevole e attivo: ponendo domande, facendo scenette e rafforzando in loro il valore della parola e il gioco delle rime.

Con “l’asino che vola” si viaggerà con la fantasia. Con “il panino coi numeri” si masticheranno le tabelline. Ne “Il baule su in soffitta” si ritroveranno i giochi di un tempo, mimando “All’arrembaggio” incontreranno Pinocchio tra i pirati e da un sacchetto misterioso i colori de “L’allegra brigata”.



Massimiliano Maiucchi è un artista molto noto a Roma, che da vent’anni propone spettacoli di teatro, clowneria, magia e musica. Massimiliano ha un vero e proprio ”pallino” per le filastrocche che ama non solo cantarle ma anche raccontarle, mimarle, drammatizzarle e rappresentarle sul palco con dei libroni artigianali pop-up da lui stesso creati.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

Foto credits: @AngelaBartoletti2019