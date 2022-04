Sabato 23 aprile, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo di magia "Le magiche follie"



Le Magiche Follie…

di Vittorio Marino

spettacolo di magia dedicato ai bambini ed a chi è rimasto bambino nel cuore.



Il protagonista è un prestigiatore, un onesto imbroglione che usa l'arte dell'inganno

per regalare sorrisi e meraviglia al suo pubblico, coinvolgendolo nei suoi incredibili

esperimenti magici. La magia da sempre incanta il pubblico di tutte le età, se poi al fascino

del mistero ed al gioco dell’inganno si accompagna una presentazione brillante e

divertente, lo spettacolo è assicurato.



Vittorio Marino, forte di una esperienza nel mondo dello spettacolo di oltre venti anni

propone uno spettacolo frizzante e coinvolgente, adatto ad un pubblico di tutte le età.

Risate e buonumore garantiti.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma