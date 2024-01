Il giorno 21 gennaio ore 17 ci sarà lo spettacolo con delitto e Karaoke presso il Teatro Studio Sei - Via Grammichele, 22b. Trama: "Finchè morte non ci separi".

Ah, il matrimonio, il giorno più bello della vita... ma chi avrebbe mai pensato che potrebbe essere anche l'occasione perfetta per un piccolo, innocente delitto?

Siete pronti per un'avventura matrimoniale indimenticabile? Benvenuti al matrimonio di Don Totò Caruso, l'uomo che ha regalato alla sua amata moglie un prezioso oggetto d'arte: l'inestimabile ritratto della "Dama con coniglio". Ma non preoccupatevi, nessun coniglio è stato maltrattato durante la creazione di questo invito.

Mentre la sposa cammina verso l'altare, e gli sposi si scambiano promesse d'amore eterno, ci saranno anche sfide di karaoke inaspettate che vi aspettano!

Preparatevi a diventare detective d'eccezione e a risolvere un misterioso delitto tra uno snack e una bibita.

Vieni a unirti a noi e a Don Totò Caruso e la sua sposa mentre celebrano l'amore e il mistero in una giornata che rimarrà nei vostri cuori... e nelle indagini!



Info3383609134

Spettacolo e aperitivo 22 euro