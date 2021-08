Le acrobazie di Compagnie XY all'Auditorium

Dal 14 al 16 settembre, le coreografie della Compagnie XY Mobius saranno sul palco della Cavea dell'Auditorium nell'ambito del Romaeuropa Festival.

Per dare vita a Mo?bius, la folta compagnia di acrobati XY, tra le piu? acclamate in Francia e nel mondo, si e? ispirata ai movimenti degli stormi di rondini, dei banchi di pesci e al mutare della natura. Con la complicita? di Rachid Ourandame, 19 performer in scena inscrivono la pratica del “porte?s acrobatico” all’interno di una coreografia vorticosa, fatta di bagliori improvvisi e voli spericolati, di nubi e torri di corpi e del loro vertiginoso disfarsi. Al crocevia tra danza e acrobazia, sogno e gravita?, l’inaugurazione della trentaseiesima edizione del REf e? un salto nell’imprevedibile ebrezza del vuoto dove la forza e la fragilita? della condizione umana si sovrappongono al fascino misterioso e imperscrutabile dei rituali della natura.

Produzione: Cie XY

19 Acrobati: Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, Andres Somoza, Antoine Thirion, Belar San Vincente, Florian Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza Benlabied, Lo?ric Fouchereau, Mae?lie Palomo, Mikis Matsakis, Oded Avinathan, Paula Wittib, Peter Freeman, Seppe Van Looveren, Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborazione artistica: Rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrie?re

Disegno Luci: Vincent Millet

Costumi: Nadia Le?on

Collaborazione Acrobatica: Nordine Allal

I biglietti sono acquistabili online su TicketOne.

