Spettacolo con i comici di Zelig, Colorado, Italia’s Got Talent, Non Stop Now e Viva Rai 2

Dopo i sold out dello scorso anno, tornano nella prestigiosa cornice del Teatro delle Muse di Roma, le performance artistiche di comici, maghi, cantanti e ballerini del mondo della tv.

Per tre serate, lo spettacolo "I Cominciamo", vedrà alternarsi sul palco comici di Zelig, Comedy Central, Colorado, Italia’s Got Talent, Non Stop Now, Viva Rai 2 e tantissime altre trasmissioni di intrattenimento Rai, Mediaset e Sky.

Lo spettacolo è un vero è proprio viaggio nel variegato mondo della comicità che permetterà di assistere a performance che spaziano dai monologhi alla magia comica, dal cabaret musicale alla stand-up comedy, dai personaggi fino all’improvvisazione. Quest’anno inoltre, grazie alla collaborazione nata con la scuola di danza “meditango” si assisterà ad una performance live di tango.

Un poliedrico insieme di artisti composto da star affermate che da anni calcano scene e gli schermi della tv e da giovani leve della comicità italiana che hanno però già vinto i principali festival nazionali di cabaret e che rappresentano il futuro della comicità italiana. Rocco Ciarmoli, Alberto Caiazza, Faccestamagia, Angelo Carestia, Gianluca Giugliarelli, Claudio Sciara e tantissimi altri ospiti a sorpresa si esibiranno sul palco per tre serate esclusive in un poliedrico show condotto e diretto da Enrico Paris.

Lo spettacolo ha l’ambizione di riportare il pubblico a godere dello spettacolo live dopo che il periodo pandemico ha purtroppo abituato le persone a vivere l’intrattenimento solo attraverso i freddi schermi degli smartphone. Lo show punta, perciò, ad essere un prodotto nuovo nella capitale per riportare la gente a teatro e le risate alla gente. Lo spettacolo continuerà poi con nuove date a ottobre, novembre e dicembre con “I comiciamo – Lab” ovvero quello che sarà lo show di cabaret più grande e divertente della capitale.