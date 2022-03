"Brave girls stories", spettacolo bilingue italiano-inglese per bambini

Sabato 26 marzo, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo bilingue italiano-inglese per bambini dai 3 ai 10 anni. Per imparare insieme l'inglese, in maniera divertente, con canzoni e coinvolgimento dei bambini. BLOOM theatre presenta "Brave girls stories" di Natalia Cavalleri, con Natalia Cavalleri e Lorenza Zoe Damiani.

Le favole di Cenerentola e Cappuccetto come non le avete mai ascoltate. Are you ready to have fun? Bilingue italiano-inglese "BRAVE GIRLS STORIES"



Informazioni sullo spettacolo:

Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

Instagram https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma