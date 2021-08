Spettacolo al Planetario di Rocca di Cave: "Dinosauri: le lucertole terribili”

Il Gruppo CDS-Hipparcos in collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Roma Tre e con il Comune di Rocca di Cave organizza il 5 Settembre una giornata dedicata alle famiglie e ai bambini



PROGRAMMA

Ore 10.30 Escursione alla barriera corallina fossile di Rocca di Cave

Si tratta di un Laboratorio itinerante con panoramica dalla terrazza del Museo ed escursione lungo il sentiero geopaleontologico dove verranno osservati i resti fossili dell’antica scogliera corallina, nelle cui isole ha vissuto Tito, il Titanosauro di Rocca di Cave.



Ore 14.15 Spettacolo al Planetario e laboratorio fossili

Lo spettacolo sarà dedicato all’osservazione della volta celeste, con spettacolari filmati attraverso il Sistema Solare e verso le Galassie più remote.

A seguire Dinosauri: “le lucertole terribili” il racconto della comparsa, evoluzione e scomparsa dei Dinosauri, le più affascinanti e misteriose creature viventi che abbiano abitato il nostro pianeta. Verranno ripercorse le vicende che hanno portato ai primi riconoscimenti dei resti fossili di Dinosauro, alla loro classificazione e alla definizione delle loro caratteristiche principali, in un viaggio che, partendo dagli antichi miti dei draghi e proseguendo nella letteratura e nel cinema, ha sempre stimolato la fantasia e le recondite paure dell’uomo.





NOTA BENE: Sopra i 12 anni, per la partecipazione è necessario essere muniti di Green Pass o di tampone negativo nelle 48 ore precedenti.



COSTO: il costo dell’attività è 10€ (riduzione del 50% fino a 12 anni; ingresso gratuito per bambini fino a 7 anni e persone con disabilità).



APPUNTAMENTO: L’appuntamento è presso la Piazza S. Nicola, al centro del paese;





PRENOTAZIONE OBBIGATORIA SU: prenotaunposto.it/museogeopaleontologico/

Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”

INFO: museo.roccadicave@uniroma3.it



fb: geomuseordcSegreteria: 3355827864 (solo in caso di necessità)

