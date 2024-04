Spettacoli e spettatori al Circo Massimo: visita con traduzione LIS

Indirizzo non disponibile

Martedì 9 aprile alle 14.30, Marialetizia Buonfiglio guiderà la visita, con traduzione LIS, Spettacoli e spettatori al Circo Massimo per raccontare la genesi, gli sviluppi e le trasformazioni dello spazio delle corse fino ai vari utilizzi della valle in età moderna.

La prenotazione è obbligatoria allo 060608 (max 15 partecipanti). In caso di disponibilità le persone possono aggiungersi anche il giorno stesso sul posto. In caso di impossibilità a partecipare all’attività prenotata, è necessario comunicare la disdetta tramite email al seguente indirizzo: disdetta.visite@060608.it (dal lun. al giov. ore 8.30 – 17.00/ ven. ore 8.30 – 13.30). In alternativa, è necessario chiamare il Contact Center 060608 (attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00).

L'incontro prevede traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio. Le persone sorde?possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito?CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale -?collegandosi al sito?https://cgs.veasyt.com/?dal?lunedì?al?venerdì?dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e?il?sabato?dalle ore 8.30 alle ore 13.30