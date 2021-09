Il festival di arti Attraversamenti Multipli al Quadraro

Il festival Attraversamenti Multipli torna nel quartiere romano del Quadraro con il tema “tutto è connesso - everything is connected”. Giunto alla 21esima edizione, il festival punta ad indagare le relazioni tra persone, performer e spettatori ponendo l’attenzione sulle relazioni tra i corpi, protagonisti assoluti di spettacoli, concerti e creazioni site specific in cui pensieri e azioni prendono vita in stretta sinergia con i luoghi e gli spazi che li ospitano.

Tra i tanti appuntamenti spicca l’immancabile Rezza, che in veste di banditore porterà sul palco il suo inimitabile estro mettendo in vendita in un'”Asta al buio” un oggetto senza mai mostrarlo prima dell’aggiudicazione, interagendo con il pubblico in una situazione surreale di descrizioni e rilanci sul prezzo. Il Collettivo Cinetico presenterà una performance modulare, durante la quale gli artisti rielaborano e deteriorano di volta in volta le informazioni: un lavoro sul contenuto dinamico dell’istante formale e sulla complessità? coerente della percezione lampante.

Fortebraccio Teatro ci guiderà invece tra le parole del romanzo “In Exitu” di Giovanni Testori, con la straziante via crucis del protagonista che verrà trasformata in una sorta di partita a tennis, con una lotta incessante che vede Roberto Latini in perenne movimento, da una parte all’altra della scena, tra ricordi e presente, in un susseguirsi di emozioni e pensieri.

Teatro, concerti, danza e installazioni saranno un modo per connettersi ai luoghi e alle persone, attraversando gli spazi, le storie e le emozioni che solo il teatro e la performance possono dare.

Il programma dettagliato degli spettacoli è sul sito del festival.

Prenotazioni e informazioni: info@attraversamentimultipli.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...