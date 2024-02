SperimentArti, 4 spettacoli teatrali al Centro Culturale Artemia

Fino al 3 marzo il Centro Culturale Artemia porta in scena presso la sua sede (via Amilcare Cucchini 36) quattro spettacoli teatrali nell’ambito di SperimentArti. Un progetto interdisciplinare e sperimentale che mette al centro nuove forme drammaturgiche.

Il 16 e 17 febbraio alle 21 e il 18 febbraio alle 18 è dedicato al pubblico dai 14 anni in su lo spettacolo Il professore Baldi non deve morire, scritto da Alessandro Carvaruso: in un tempo e in un luogo indefiniti, quattro improbabili personaggi sono alla continua ricerca di soluzioni per salvare un povero professore che giace, agonizzante, in un’altra stanza.

La regia è di Federico Pappalardo e vede in scena attori per lo più esordienti e under 35: Nicole Mastroianni, Matteo Magazzù, Elena Elisa Miotto, Marco Fabrizi, Gabriella Iovino, Giulio Tropea e Silvio Pennini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 334.1598407 (anche sms o WhatsApp). Max 50 spettatori.