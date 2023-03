"Spegni la luce!", spettacolo a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Vicenza il prossimo spettacolo della rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2022-23 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): domenica 19 marzo alle ore 16.30 La Piccionaia porta in scena “Spegni la luce!” di Aurora Candelli, con Aurora Candelli e Julio Escamilla.

Op e Rio sono amici, sono fratelli. A Rio piace fare i percorsi, a Op piace giocare con le scatole, a Rio non piace stare da solo, a Op non piace il buio. E un giorno la luce si spegne. E ora che fare? Rio vuole giocare ma Op sente come un prurito nel cuore, il mare nelle orecchie, un filo nella gola, il ferro nella pancia e non riesce più a muoversi. Rio allora si ingegna per aiutare Op a non aver paura, ma non sarà affatto semplice! “Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? Quali bui conosci? E il buio buio? Dov’è?” Attraverso giochi ed emozioni i due protagonisti cercheranno di dare risposte a queste domande scoprendo che esistono bui fuori e bui dentro, bui acquosi e bui secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui di lavanda, bui strani e bui che non hanno mai visto. Bui celesti e bui stellari.

Adatto dai 3 ai 6 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.