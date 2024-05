Spectrum, mostra fotografica di Alberto Branca

A partire da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2024 bar.lina è orgogliosa di ospitare negli spazi della propria lounge room la prima tappa europea di “Spectrum”, un progetto fotografico itinerante del fotografo siciliano, ma con base in Spagna, Alberto Branca. “Spectrum” si propone di amplificare le voci e la visibilità delle sfide di salute mentale che la comunità LGBTQI+ affronta. Tramite una serie di ritratti innovativi, il progetto varca i confini geografici per esplorare le esperienze di lotta, resilienza e trasformazione di queste persone. L'iniziativa è promosso in vista dei festeggiamenti per il mese del Pride 2024 da SanLo Pride.



Come lo spettro di un prisma, il fotografo mira a illuminare la varietà di lotte che le persone queer affrontano ogni giorno. Sebbene possano sembrare sconnesse a prima vista, queste esperienze condividono spesso una radice comune: la domanda assillante: "Sono abbastanza?". Fare coming out è solo l'inizio di un viaggio complesso per le persone LGBTQI+. Dopo questo primo grande passo, si trovano ad affrontare la sfida di ricostruire la propria vita secondo nuove dinamiche sociali, spesso in contrasto con l'educazione ricevuta. Troppo spesso questo percorso li porta inevitabilmente ad affrontare sfide come anoressia, bulimia, dipendenza da droghe, autolesionismo e autoaccettazione.

L'obiettivo primario di Alberto Branca è la realizzazione di una mostra fotografica itinerante che toccherà diverse nazioni dove i diritti LGBTQI+ sono ancora minacciati o non adeguatamente riconosciuti. La mostra avrà inizio dall'Italia, per poi spingersi verso Ungheria e Polonia, due nazioni dove la comunità LGBTQI+ affronta sfide particolarmente rilevanti.

Per sostenere il progetto e renderlo accessibile al pubblico, ha appena lanciato una campagna di crowdfunding su Kickstarter. Attraverso la campagna, è possibile non solo donare, ma anche acquistare stampe fotografiche e contribuire così alla diffusione del messaggio.

Le testimonianze catturate e narrate attraverso le immagini di Spectrum non solo offrono uno sguardo sulla realtà di chi vive con ansia, depressione, dipendenze e altre problematiche, ma si rivelano anche un potente strumento di sensibilizzazione.



Riguardo al progetto, il fotografo dichiara: «Ho intrapreso un percorso di ricerca, raccogliendo storie e testimonianze attraverso interviste condotte con sensibilità e rispetto. Le narrazioni emerse, spesso segnate da traumi e difficoltà, hanno rivelato un filo conduttore: il bisogno innato di appartenenza, di sentirsi riconosciuti e accettati. Un bisogno che, per le persone LGBTQI+, si scontra con pregiudizi, discriminazioni e ostacoli esterni e interni alla stessa comunità. Nonostante le difficoltà, ho riscontrato una forza straordinaria: la capacità di trasformare il dolore in risorsa, di trovare la propria voce e di lottare per la propria felicità. Ho visto persone che hanno imparato ad accettarsi, a perdonare se stesse e gli altri, a costruire relazioni autentiche e a trovare il proprio posto nel mondo. Spectrum nasce da questo viaggio di scoperta con il desiderio di dare voce a chi ha trovato il coraggio di esporsi e attraverso questi ritratti vuole sensibilizzare sul tema della salute mentale nella comunità LGBTQI+»



Alberto Branca [lui] (Taormina, 1988) - La Sicilia è la sua terra d'origine, ma Barcellona è diventata la sua città d'adozione e lì ha conseguito la laurea in Fotografia Documental presso l’Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. La sua fotocamera è un mezzo per esplorare tematiche sociali, in particolare quelle legate alla comunità LGBTQI+, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere l'inclusione a un pubblico più ampio. Grazie alla sua ricerca ha avuto l'opportunità di collaborare con diverse organizzazioni e attivist?, realizzando progetti che hanno affrontato tematiche quali l'identità di genere, l'orientamento sessuale o la discriminazione. Instagram: @albe.rtobranca



INFORMAZIONI:

www.barlina.org | info@barlina.org

TITOLO: Spectrum

ARTISTA: Alberto Branca

PERIODO: 7-9 giugno 2024

SEDE: bar.lina - Viale dello Scalo S. Lorenzo 49, 00185, Roma

ORARI: ven - lun 16:00 - 20:00



*Ingresso €3 a sostegno delle attività dello spazio

Facebook: @barlina.roma | | Instagram: @barlina.org_

