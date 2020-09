Speciale serata astronomica a Rocca di Papa

Venerdì 11 settembre presso il Parco Astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa – nel cuore del Parco Regionale dei Castelli Romani – si terrà l’AstroIncontro “26 aprile 1920, il grande dibattito pubblico sulla Scala dell’Universo”, a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), attivamente impegnata da 25 anni nella promozione e diffusione della cultura scientifica.



L’evento, articolato in due turni (20:15 e 21:30), permetterà ad adulti e bambini di immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia e di vivere un’intera serata all’insegna della scoperta del cielo e dell’emozione.



Ad aprire l’evento sarà una conferenza divulgativa a cura di un esperto dell’Associazione Tuscolana di Astronomia. Al termine della conferenza il pubblico potrà osservare al telescopio tutti gli oggetti celesti visibili, sotto la guida degli esperti operatori dell’ATA, e visitare la cupola astronomica che ospita il telescopio della ricerca a controllo remoto. In caso di meteo avverso alle osservazioni, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo all’interno del Planetario fisso, formidabile strumento di simulazione del cielo.



Per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12:00 di venerdì 11 settembre compilando il modulo di prenotazione disponibile sul sito dell'Associazione e contestualmente versare il contributo, laddove previsto, tramite il sistema sicuro PayPal o con carta di credito.