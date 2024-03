Speciale Pasqua. Giochi d’acqua e fontane di Roma, visita guidata

Giochi d’acqua e Fontane di Roma: una passeggiata che è un classico! Un bellissimo e suggestivo itinerario per andare alla scoperta non solo delle più belle fontane di Roma, ma anche di alcuni giochi d’acqua nascosti e assai originali.

Una passeggiata per ammirare da vicino la loro straordinaria architettura e le loro portentose sculture, ma anche un’occasione per raccontare numerose storie, aneddoti e curiose leggende che si celano dietro la loro maestosità ed eleganza. Lungo il percorso si avrà poi anche modo di conoscere ed ammirare i più importanti e imponenti edifici posti nelle vicinanze di queste fontane divenute “simbolo di Roma”, per rivivere insieme il suggestivo e sognante carattere della “Roma che fu”! Trevi, la Barcaccia in piazza di Spagna e i Dioscuri al Quirinale sono certamente le più famose, ma le altre? Vieni a scoprirle insieme a noi!



La passeggiata non prevede ingressi a siti o monumenti lungo il percorso.



Quando: Domenica 31 Marzo 2024 alle ore 16:00



Appuntamento in Piazza del Quirinale, davanti alla Fontana dei Dioscuri



