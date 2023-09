"Spazio del cuore", laboratori per bambini e famiglie al parco

Insieme ai volontari dell'Associazione Retake, il 23 settembre è in programma una mattinata divertente e coinvolgente. Si avrà l'opportunità di dare vita allo "spazio del cuore," scelto con cura dalla Scuola Primaria Alessandro Malaspina, per renderlo rigenerato e rinnovato per tutta la comunità.



Numerose attività dedicate ai bambini, offrono la possibilitá di diventare protagonisti consapevoli della cura e della riqualificazione di uno spazio pubblico della propria città.



Alcune delle attività che verranno svolte durante la mattinata:

Olimpiadi Retake: giochi ludici, creativi e sportivi a tema ambientale per bambini dai 6 ai 13 anni.

Sistemazione delle panchine: scartavetratura e applicazione impregnante.

Sistemazione dei cestini: rimozione graffiti e verniciatura.

Pulizia del muro perimetrale.

Realizzazione di giochi a terra: campana, tris, lettere dell'alfabeto, e altro ancora.

Creazione di una fioriera con erbe aromatiche.

Raccolta dei rifiuti nel parco e nelle strade adiacenti.

Progettazione e realizzazione di una postazione per il book sharing.

Progettazione e realizzazione di una casetta per gli insetti.



La rigenerazione urbana è una sfida impegnativa che richiede una mobilitazione civica ampia. Un'opportunità di fare la differenza nella tua città.