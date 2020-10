Spazio Conad al Centro Commerciale Casal Bertone

Crescere con i propri visitatori significa cambiare con loro, essere sempre pronto a sopperire a tutte le esigenze. Lo sa bene il Centro Commerciale Casal Bertone, che cambia, si rinnova e offre una grande novità ai frequentatori che quotidianamente trascorrono il tempo in Galleria, ormai punto di riferimento per lo shopping di tutto il territorio.

Da martedì 20 ottobre arriva Spazio Conad, un modo tutto nuovo di concepire la spesa. Con un’offerta ampia ad alti standard, il nuovo Ipermercato conquisterà presto la fiducia di tutti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un grande progetto che pone l’accento sulla persona oltre che sul prodotto con linee diverse e un ricco assortimento di prodotti a marchio Conad, nato per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti: da chi vuole rimanere in forma a chi non vuole rinunciare al gusto, da chi è più sensibile alla natura a chi cerca tutte le ultime novità.

L’appuntamento con la qualità e la convenienza del nuovo Spazio Conad è martedì 20 ottobre al Centro Commerciale Casal Bertone, in via Pollio 50. Per rimanere aggiornati sugli altri eventi e le promozioni del Centro è consultabile il sito https://www.romacasalbertone.it/ e la pagina Facebook, sempre aggiornata e ricca di contenuti.