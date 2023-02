Spartan Race, la più grande gara di corsa ad ostacoli a Cerveteri

Prezzo non disponibile

Dal 18/11/2023 al 18/11/2023

La Spartan Race, la gara di corsa ad ostacoli e forza fisica più famosa al mondo, farà tappa a Cerveteri all’interno del Parco della Legnara. Dopo un sopralluogo finale con l’organizzazione della manifestazione, infatti, è stata ufficialmente inserita la tappa sabato 18 novembre 2023.

"Come Delegato e come sportivo - ha dichiarato Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello sport del Comune di Cerveteri - sono entusiasta del raggiungimento di questo accordo, sul quale abbiamo fortemente lavorato negli ultimi 8 mesi. Sarà un evento straordinario, per il quale prevediamo oltre 4mila presenze”.

Come il Delegato ha sottolineato, il punto focale della manifestazione sarà il Parco della Legnara, che oltre ad essere stato individuato come luogo sia d’arrivo che di partenza della gara, sarà trasformato per l’occasione nel villaggio della Spartan Race. Ci saranno stand gastronomici, attività commerciali della città che parteciperanno con il loro stand.

“I prossimi saranno mesi di grande lavoro per organizzare nel migliore dei modi l’evento – ha aggiunto Paoni – i vertici della Spartan Race si sono detti entusiasti e felici di fare tappa a Cerveteri: ne sono rimasti estasiati soprattutto per le sue caratteristiche territoriali, capaci di offrire una grande innovazione per il percorso che proporrà agli atleti che parteciperanno. Saranno due le gare: la sprint e la super, rispettivamente di 5 e di 10 km. Sin da ora, invito tutti gli appassionati di questa manifestazione ad iscriversi alla gara. Sarà una grande festa di sport!”.