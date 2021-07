Spaghettongola, la festa degli spaghetti alle vongole lupino

Dopo un anno di stop forzato ‘causa Covid’ torna la festa dei record. Spaghettongola, la festa che celebra un capolavoro della cucina laziale, gli spaghetti alle vongole lupino, è pronta per la sua dodicesima edizione che si svolgerà dal 30 luglio all'8 agosto.

La location è quella di sempre: Parco Tommaso Forti (via Lorenzo Bezzi, Fiumicino). Evento a cura dell’associazione ‘il Faro all’Orizzonte’. Apertura cucina alle 19. La domenica si raddoppia anche a pranzo.

Due menù: classico e deluxe. Ma il protagonista rimane lui, il pescato locale: cozze, vongole, antipasti di mare e gli spaghetti. Il tutto accompagnato da eventi musicali e di intrattenimento imperdibili, birre artigianali, stand e divertimento per i più piccoli.

“Siamo davvero felici - spiega il presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, Stefano Conforzi, organizzatrice dell’evento dei record -. Abbiamo chiuso il 2019 servendo ventimila pasti in nove giorni, cucinando 60 quintali di pesce e ospitando 40mila persone. Vogliamo continuare su quella scia per valorizzare il pescato locale di Fiumicino e la tradizione culinaria del nostro territorio. Un modo per fare anche beneficenza visto che il ricavato della festa sarà devoluto a un’associazione che si occupa di migliorare la vita di tante persone che sono in difficoltà”.

