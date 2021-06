La XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo entra nel vivo con un cartellone ricco di 60 concerti, decine di incontri e dibattiti culturali senza sosta dal 23 giugno al 18 agosto.

La manifestazione questìanno ha un titolo che risponde a una volontà, un desiderio e un augurio: “La musica che cura”.

Spaghettiland a Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Un festival nel festival, due concerti in uno, 8 artisti sul palco: giovedì 24 giugno arriva Spaghettiland, la rassegna della nuova musica italiana organizzato dal celebre Spaghetti Unplugged.

Si inizia alle ore 19 con William Mezzanotte, in arte Nayt. Ventisei anni, grande carisma, già sei album all’attivo, è tra i nomi di maggior spicco del rap italiano. Con lui sul palco Esseho, nome d’arte di Matteo Montalesi, classe ’97, polistrumentista, autore e produttore romano, con un esordio di oltre due milioni di stream sulle piattaforme con il suo singolo Bambi. Si prosegue alle 21,30 con Margherita Vicario, istrionica artista che divide la sua carriera tra la musica e la recitazione per tv e cinema. Con il suo nuovo album “Bingo” è già in vetta alle classifiche di vendita: un fantastico viaggio in technicolor, che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale.

Non finisce qui. Il palco sarà aperto anche ad alcune nuove proposte: Chiamamifaro, Davide Amati, Emsaisi, Nuvolari e Trage suonano all’interno del progetto Road to Spaghettiland con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Il programma completo della manifestazione

23 GIUGNO GIANCANE

24 GIUGNO SPAGHETTILAND MARGHERITA VICARIO & NAYT

25 GIUGNO ARTO LINDSAY / CARMELO BENE “Lectura Dantis Voce e Vortice”

26 GIUGNO TUTTE LE POESIE POSSIBILI omaggio a Renato Nicolini (free)

27 GIUGNO GIUDA + A/LPACA • 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: bella, gabriella! MAMMA ROMA E LE SUE FIGLIE

29 GIUGNO CARO FABER / ROMA CANTA DE ANDRÉ

30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE

1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES

2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE

3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL

4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND

5 LUGLIO I MINISTRI

6 LUGLIO VASCO BRONDI

7 LUGLIO INDACO & FRIENDS TRENTENNALE

8 LUGLIO RADIODERVISH

9 LUGLIO MARTUX_M

10 LUGLIO BOMBINO SOLO SHOW ACCOMPAGNATO DA ADRIANO VITERBINI (free)

11 LUGLIO COMETE

12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI

13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free)

14 LUGLIO MICHELA GIRAUD

15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE

16 LUGLIO ASIAN DUB FOUNDATION "LA HAINE" Live Soundtrack

17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM

18 LUGLIO LUCA RAVENNA

19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU

21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO

22 LUGLIO SUBSONICA

23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL

24 LUGLIO ENZO AVITABILE in NEAPOLITAN INVASION feat: TONY ESPOSITO

25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA

26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH

27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA

28 LUGLIO NEGRITA

29 LUGLIO MELANCHOLIA

30 LUGLIO SONS OF KEMET + ALEK HIDELL

31 LUGLIO ROME PSYCH NITE

1 AGOSTO C'MON TIGRE

2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA

3 AGOSTO ADRIANO VITERBINI - ICE ONE - RICCARDO SINIGALLIA

4 AGOSTO DONATELLA RETTORE Back To The Stage

5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED

6 AGOSTO ERNIA

7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini

8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE

9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS

11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER

12 AGOSTO MOLTHENI

…e altre date da annunciare.

