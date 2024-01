Jassier all'Alcazar per Spaghetti Unplugged

Spaghetti Unplugged, format di concerti dal vivo nato per dare voce alla nuova musica emergente, torna a Roma domenica 28 gennaio 2024.

Protagonista, nella Capitale, sarà la band Jassies, artisti emergenti selezionati da Jack Daniel’s (official sponsor dell'evento), tra i partecipanti a Spaghetti Unplugged del 2023. Si esibiranno all'Alcazar di Roma.

A Roma, il Jack Daniel’s Best New Act premia i Jassies, progetto dagli accordi funky e dai “testi stuzzicanti”, con il loro brano a cura del producer Matteo Gabbianelli. Oltre a loro, come sempre una drink list dedicata made in Jack, microfono aperto ai nuovi talenti, super ospiti e l’immancabile e iconica spaghettata di fine serata (che dà il nome al format) sono gli speciali ingredienti che caratterizzano la serata proposta da Spaghetti Unplugged (le informazioni sono disponibili sui canali social ufficiali di Spaghetti Unplugged).