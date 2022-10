SPAGHETTI - Spettacolo di circo contemporaneo sulle migrazioni italiane di inizio secolo

intero € 25, ridotto over 65 under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti € 15 - https://www.vivaticket.com/

Prezzo intero € 25, ridotto over 65 under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti € 15 - https://www.vivaticket.com/

Uno spettacolo straordinario da non perdere, energico, vitale, emozionante!

Diretto da Roberta Castelluzzo, regista visionaria di spettacoli di ricerca sul confine tra il teatro e la tecnica circense, con un cast di venti acrobati attori che porteranno il pubblico in un viaggio in nave ad inizio secolo. Valigie piene di storie, di speranze, di ricordi, di malinconia e… di pasta.

L’acrobatica aerea su trapezio, tessuti, la giocoleria e tante altre tecniche circensi di straordinario coinvolgimento, le più celebri e popolari musiche dell’inizio del Novecento, canticchiate nei porti o le grandi ballate con violino, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra emozioni diverse e ritmi diversi.

“Siamo partiti dall’immagine della valigia piena di pasta, di conserve, di salumi, e da lì vogliamo raccontare storie tanto vere quanto simboliche, storie di un’immigrazione che, nel tempo, si ripete, identica, con altri nomi, altri tragitti, ma straordinariamente sempre uguale.”- annota Roberta Castelluzzo.

Sono storie di viaggio, sono storie di gente che si sposta per mare e condivide preoccupazioni, speranza, nausee, euforia, paura e, in questo caso, spaghetti.

Sono storie che ci raccontano le migrazioni, la gioiosa speranza di una vita migliore, il diritto stesso a migrare, il dovere di accogliere.

Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Materiaviva.

INFORMAZIONI SU BIGLIETTI E PRENOTAZIONI:

Intero € 25, ridotto over 65 under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti € 15

acquista on line i biglietti https://www.vivaticket.com/

BIGLIETTERIA: 06 5881021 – 06 5898031

botteghino@teatrovascello.it