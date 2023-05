Soul Meeting Trio in concerto al Charity Café

Soul Meeting Trio è un progetto che nasce nel 2021 dall’esigenza dei tre musicisti di creare nuove sonorità. Partendo da una forte influenza e da un grande amore per la musica jazz tradizionale americana, da quella vocale a quella strumentale, il trio propone un repertorio che trova le sue radici nel jazz e nella soul music. Con una chiave di lettura moderna ed elettronica, riarrangia brani di Aretha Franklin, Robert Glasper, Chick Corea e molti altri. Il trio si è già esibito nella Capitale romana in diversi contesti, dal teatro ai jazz club.



Line-up

Federica Lipuma: voce, loop station & synth

Vittorio Solimene: keybords & synth bass

Ferderico Orfanò: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione