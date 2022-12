Bluesman Latino presenta A Soul Christmas in casa Cupiello presso il Nuovo Teatro San Paolo

Dal 27 al 30 dicembre al Nuovo Teatro San Paolo, Bluesman Latino presenta A Soul Christmas in casa Cupiello, un concerto-racconto di Natale inedito e ricco di sorprese, che spazia tra atmosfere gospel e brani italiani riarrangiati in chiave soul, per ripercorrere luoghi, miti e affinità tra Italia e America. I più comuni sentimenti e ricordi familiari collettivi compongono un mosaico che attraversa i più significativi momenti della musica del Novecento più vicina alla nostra storia.



Mario Donatone e la "vocal soul band” Bluesman Latino insieme Gio' Bosco, Isabella Del Principe, Angelo Cascarano, Davide Bertolone e Roberto Ferrante, sono i protagonisti di questo viaggio che spazia tra brani tradizionali come The House of the Rising Sun e canzoni indimenticabili come Man in the Mirror nella versione gospel del film Joyful Noise, o brani di Ennio Morricone e Nino Rota, e qualche inedita sorpresa. Con loro i cori World Spirit Orchestra e I Risona(n)ti a dare sfondo e ricchezza sonora ad uno spettacolo coinvolgente e del tutto nuovo.



Bluesman Latino è il nuovo progetto musicale di Mario Donatone, pianista, cantante, autore, appassionato cultore della musica afroamericana, gospel, blues, soul e funk. Un progetto musicale unico che combina il blues e il soul con sonorità mediterranee e latine, integrandole in un sound affascinante e cosmopolita. Il leader Mario Donatone, è un pianista e cantante tra i più apprezzati in Italia nell'ambito blues e soul. Ispirato da artisti come Ray Charles e Dr. John, Mario è un musicista eclettico con alle spalle una lunga carriera sia come accompagnatore di solisti e gruppi neroamericani di blues e gospel, sia come solista egli stesso. Con lui una band vocale e strumentale, influenzata da gruppi come Neville Brothers, Steely Dan, Doobie Brothers.



A Soul Christmas in casa Cupiello,

Dal 27 al 30 dicembre 2022

Presso il Nuovo Teatro San Paolo

Viale di San Paolo, 12

Inizio concerto ore 21:00

Ingresso 15 euro

Info e prenotazioni 320 4112176 (tramite WhatsApp)



Line-up

Mario Donatone, piano e voce

Isabella del Principe e Gio’ Bosco, voce

Angelo Cascarano, chitarra elettrica



Roberto Ferrante, batteria