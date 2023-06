Sottovesti di Flavio Orlando

Con Sottovesti, mostra personale di Flavio Orlando a cura di Niccolò Giacomazzi, viene portato a compimento il progetto OPEN CHIOSTRO, promosso da Fugu presso il Chiostro di Santa Maria sopra Minerva.



La mostra vedrà protagonista un corpus di opere realizzate a seguito di una residenza svolta dall’artista presso il Convento. Com’è tipico della pratica di Orlando, le opere sono figlie di un dialogo con personaggi e storie del luogo, attraverso il quale l’artista ha creato un legame vivo tra patrimonio artistico del passato e produzione contemporanea. Nell’ideazione e produzione dell’intero corpus di opere, si è avviata una riflessione incentrata sulle connessioni che scaturiscono inconsapevolmente tra i diversi individui, religiosi o atei che siano. In un contesto storico in cui l’identità si va via via perdendo, con Sottovesti abbiamo una scoperta schietta, apparentemente controcorrente e provocatoria ma in realtà intrisa di profonda positività verso prospettive future: i comportamenti, le attitudini e i punti di contatto che comunemente non si è abituati a percepire con il mondo esterno, in questa mostra si palesano nella loro genuinità. Come i Frati si sentono liberi, sotto le loro vesti, di portare abiti casual e adatti per sfoggiare la loro personalità, così ogni esistenza dovrebbe riuscire nel tentativo di liberarsi dai preconcetti e dalle regole non verbali imposte da una società alienata e iper-performativa verso una vita autentica, libera e consapevolmente connessa con la propria essenza e quella altrui. La mostra prevede l’esposizione lungo i quattro lati del Chiostro di altrettante differenti serie di opere, che affrontano e approfondiscono alcuni dei principali generi pittorici: scene di vita quotidiana, ritrattistica, paesaggio e natura morta. In tal modo si genera nel fruitore una relazione empatica, sotto aspetti visivi e concettuali divergenti, con le opere esposte.



SOTTOVESTI

Personale di Flavio Orlando a cura di Niccolò Giacomazzi

27.06 – 02.08.2023

Chiostro di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva, 42 – Roma





Orari di visita: Giovedì-Sabato 16.00-19.00