"Sotto un cielo di stelle… cadenti!" Spettacolo, osservazione astronomica e aperitivo

Lasciatevi incantare dalla magia delle stelle cadenti al Planetario di Rocca di Cave. Il 10-11-12 agosto 2023 a partire dalle ore 21.00 tutti gli amanti dell'astronomia potranno raggiungerci al Planetario per tre serate speciali dedicate alle Perseidi, le stelle cadenti del cielo estivo.



Cosa potete aspettarvi:



- Un tour guidato del cielo notturno, con spiegazioni dettagliate sulle stelle, le costellazioni e i pianeti visibili durante la serata.

- Uno spettacolo al planetario con focus su meteore e asteroidi, esposizione di meteoriti ed osservazione al telescopio

- L'osservazione diretta del cielo estivo con telescopi specializzati per cogliere fantastici dettagli dell'affascinante spettacolo celeste.

- La possibilità di godere del fresco del nostro Piazzale per un aperitivo con Al Portico di Fortuna. Il nostro giardino sarà infatti allestito per permettere ai visitatori di gustarsi una apericena ad un prezzo speciale: 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni.



L'evento è adatto a tutti, grandi e piccini, e rappresenta un'opportunità per condividere la passione per l'astronomia in compagnia di nuovi amici e familiari.



La prenotazione è obbligatoria. Potrete prenotare dal link https://bit.ly/stellecadenti2023 scegliendo il giorno in cui venire a celebrare con noi la magia delle notti di San Lorenzo e esprimere un desiderio sotto le stelle cadenti!



Dai 4 anni in su

Biglietti: adulti: € 13.00, under 12: € 9.00



Apericena con "Al Portico di Fortuna": su prenotazione (15 euro per ogni adulto e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni)