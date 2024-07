Sotto un cielo di stelle... cadenti! Spettacolo, osservazione astronomica e aperitivo

Lasciatevi incantare dalla magia delle stelle cadenti al Planetario di Rocca di Cave. Il 9-10-11 agosto 2024, a partire dalle ore 21:00, con un secondo turno alle 22.00, tutti gli amanti dell'astronomia sono invitati a partecipare a tre serate speciali dedicate alle Perseidi, le stelle cadenti del cielo estivo.



Le Perseidi, spesso chiamate "lacrime di San Lorenzo", sono una delle piogge di meteore più spettacolari dell'anno. Ogni agosto, la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, creando uno spettacolo celeste con decine di meteore visibili ogni ora. Le Perseidi sono note per la loro velocità e luminosità, con molte meteore che lasciano brillanti scie di luce mentre attraversano l'atmosfera. Un'opportunità unica per osservare la bellezza del cosmo e per esprimere desideri!



Cosa potete aspettarvi:



- Un tour guidato del cielo notturno, con spiegazioni dettagliate su stelle, costellazioni e pianeti visibili durante la serata.

- Uno spettacolo al planetario con un focus su meteore e asteroidi, esposizione di meteoriti e osservazione al telescopio.

- L'osservazione diretta del cielo estivo con telescopi specializzati per cogliere fantastici dettagli dell'affascinante spettacolo celeste.

- La possibilità di godere del fresco del nostro piazzale per un aperitivo con Al Portico di Fortuna. Il nostro giardino sarà allestito per permettere ai visitatori di gustare un'apericena a un prezzo speciale: 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni, a partire dalle ore 19.30.



L'evento è adatto a tutti, grandi e piccini, ed è un'opportunità per condividere la passione per l'astronomia in compagnia di nuovi amici e familiari.



La prenotazione è obbligatoria. Potrete prenotare al link https://bit.ly/stellecadenti2024, scegliendo il giorno in cui venire a celebrare con noi la magia delle notti di San Lorenzo e esprimere un desiderio sotto le stelle cadenti!



Età minima: 4 anni



Biglietti:

Adulti: € 12,00

Dai 7 ai 12 anni: € 6,00

Gratuito sotto i 6 anni e per i residenti a Rocca di Cave, previa esibizione di un documento d’identità



Planetario - Via di Colle Pozzo 1 (Rocca di Cave - RM)



Apericena con "Al Portico di Fortuna": su prenotazione (15 euro per ogni adulto e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni)



Per maggiori informazioni:





E-mail: geomuseoroccadicave@gmail.com