Danza, musica e spettacoli a Sotto l'Angelo di Castello

La Direzione Musei Statali della Città di Roma e il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, diretti da Mariastella Margozzi, continuano il programma di valorizzazione del sito attraverso una serie di aperture straordinarie, in particolare serali.

L’intenzione è quella di cogliere l’ultimo scorcio d’estate per proporre piccoli momenti di socialità e benessere attraverso la fruizione di arti e linguaggi artistici diversi, garantendo sempre il rispetto delle norme anti Covid.

Oltre a valorizzare la sede della Direzione, il magnifico Castel Sant'Angelo negli spazi del Cortile di Alessandro VI e del Bastione di San Matteo, lo scopo è anche quello di incuriosire i visitatori ed incontrare pubblico nuovo per animare il monumento con l’arte e la bellezza espresse nelle varie forme.

La mini rassegna, che ci accompagnerà nei week end dal 28 agosto al 29 settembre alle ore 21, prevede spettacoli di danza, musica, teatro, performance, visite guidate e dialoghi con l’arte contemporanea.

Il progetto culturale “sotto l’Angelo di Castello: danza, musica, spettacolo” è stato curato e organizzato, per conto della Direzione Musei Statali della città di Roma, da Anna Selvi.

La rassegna si aprirà nel Cortile di Alessandro VI sabato 28 agosto con l’evento unico a cura di Daniele Cipriani “EROS” serata di danza, musica e parola con Giulio Plotino, Eleonora Albrecht, Augusta Giraldi e Sergio Bernal, che indosserà il costume disegnato per lui da Roberto Capucci.

Sergio Bernal, star del balletto spagnolo dotato di un corpo dalle proporzioni perfette, fonderà flamenco e balletto classico alternando leggerezza e soavità accompagnato dal violino di Plotino, dalla voce della Albrecht e dal suono soave dell’arpa di Augusta Giraldi.

Il 29 agosto Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi renderanno omaggio alla straordinaria figura di Gabriella Ferri con il concerto “TI REGALO GLI OCCHI MIEI” di e con Vanessa Cremaschi (voce, violino e pianoforte) e con Giovanna Famulari (violoncello, pianoforte e voce).

Incontreremo il 5 settembre Kafka attraverso le lettere a Milena Jesenskà, nello spettacolo adattato e diretto da Rosario Tedesco ”KAFKA KABARETT TANGO: lettere e racconti di Franz Kafka” che vedrà in scena, oltre a Rosario Tedesco anche Nicola Bortolotti. I due ci mostreranno come il gioco dell’amore possa essere paragonato ad un lento, spasmodico tango, ballato dal vivo, con testi cantati in Yiddish.

Sabato 11 settembre vivremo la straordinaria esperienza dei pupi siciliani di Mimmo Cuticchio con “LA PAZZIA DI ORLANDO – ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna”, spettacolo per bambini e adulti.

Mimmo Cuticchio è considerato oggi il Maestro del Cunto e dell’Opera dei Pupi, oggi iscritta nell'UNESCO tra i Patrimoni immateriali dell’Umanità.

Due gli appuntamenti che avranno come cornice il Bastione di San Matteo. Dall’opera dei Pupi passiamo domenica 12 settembre all’energia prodotta dalle percussioni dei tamburi giapponesi (Taiko) con Rita Superbi, fondatrice del Gruppo Taiko, primo gruppo italiano del genere, che insieme a Catia Castagna, attrice e percussionista, e a Marilena Bisceglia, percussionista e aikidoka, e alle loro allieve ci faranno vibrare l’anima con “TAIKO NO KOE – la voce del tamburo”.

La settimana successiva, sabato 18 settembre, saremo condotti in un altro e diverso “viaggio sonoro” con un progetto di Bluemotion, scritto da Giorgina Pi e Gabriele Portoghese, “GUIDA IMMAGINARIA” audioguida immaginaria del Museo dell’Acropoli in una Grecia inaspettata, di cui il Collettivo Angelo Mai ha curato l’ambiente sonoro. Il pubblico accederà all'ambiente della performance, uno spazio che sarà poi al buio, con un piccolo catalogo, una piccola torcia e... una cuffia che consentirà di partire per un viaggio immaginario. Le voci del museo, oltre a quella della guida di Gabriele Portoghese sono di Marco Cavalcoli, Sylvia De Fanti, Giorgina Pi, Laura Pizzirani.

Domenica 19 settembre torniamo nel Cortile di Alessandro VI con un omaggio a Pino Daniele del quartetto “NA TAZZULELLA ‘E CAFE’ ” con Michele Ranieri (chitarra e voce), Carlo Maria Micheli (sassofono), Pino Vecchioni (Tajon e percussioni) e Matteo Carlini (contrabbasso e basso elettrico). I quattro, che vantano collaborazioni in tour con moltissimi artisti da Baglioni a Morandi, da Zarrillo ad Alex Britti, da Concato a Bersani ripercorreranno per noi il repertorio di Pino Daniele con arrangiamenti reinterpretati in chiave più acustica.

Il fine settimana del 25 e 26 settembre, Giornate Europee del Patrimonio, offrirà ai visitatori visite guidate e dialoghi con l’arte contemporanea dove diversi artisti della città “vivranno” gli spazi di Castello con le proprie opere attraverso interazioni personali e con il pubblico (25 settembre dalle ore 10 alle 14 e dalle 19,30 alle 23 – 26 settembre dalle 15 alle 19).

A conclusione e non per caso nella ricorrenza di San Michele Arcangelo il 29 settembre sarà presentata da Giuseppe Passeri la storia dei progetti di scenografie pirotecniche che nel corso degli anni, proprio a Castel Sant’Angelo, si sono susseguite il 29 giugno, festa dei patroni di Roma San Pietro e San Paolo.

La rassegna si terrà nel rispetto delle norme anti Covid-19.

