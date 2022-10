Sotto il cielo d’ottobre di Rocca di Cave: tra zucche e stelle cadenti

Il Geomuseo Planetario di Rocca di Cave, in collaborazione con Le Nove Museo Onlus e con il Comune di Rocca di Cave, organizza per il 21 ottobre dalle ore 19.00 una serata dedicata all’osservazione del cielo d’autunno alla ricerca delle Orionidi, le stelle cadenti d'Autunno, provocate dalla scia di meteore della Cometa di Halley, che proprio in questi giorni ogni anno possono essere avvistate nel settore orientale della costellazione di Orione.



Se si parla di stelle cadenti, il pensiero, inevitabilmente, va alla notte di S. Lorenzo e alle famosissime Perseidi: meno note, le Orionidi, visibili appunto nella seconda decade di ottobre, sono meteoriti molto veloci e occasionalmente producono anche palle di fuoco luminose. Entrano, infatti, nell'atmosfera terrestre a 66 km/s (circa 148.000 mph)! Possiamo senz’altro affermare che, in generale, le Orionidi sono tra le più belle piogge di meteoriti dell'anno.



PROGRAMMA

Il programma prevede alle ore 19.00 un bellissimo spettacolo al Planetario e a seguire una osservazione a occhio nudo e con telescopio dei principali corpi celesti tipici di questa stagione, preceduta da una breve conferenza introduttiva, sotto la guida dei nostri esperti. La serata, pensata per un pubblico di ogni età, avrà una durata di circa 2 ore.



APPUNTAMENTO

L’appuntamento è al Piazzale del Planetario, in via di Colle Pozzo 1, a quasi mille metri di altezza, dove potrete anche vedere la riproduzione di Tito, il più antico sauropode italiano, arrivato dall'Africa 112 milioni di anni fa e rinvenuto proprio nel territorio di Rocca di Cave.



COSTO

Il costo dell’attività è 12€ (riduzione del 50% fino a 12 anni).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbS4TYfh9_KU9avOM_GaJ8DKe3FT7D7sSzctozmzLfD16yNA/viewform



GLi eventi potranno subire modifiche o cancellazioni in caso di meteo avverso. E’ possibile restare informati consultando la pagina Facebook del Geomuseo Planetario dal link www.facebook.com/geomuseoroccadicave