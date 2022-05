I sotterranei di Trastevere, visita guidata con archeologo

18€ ridotto convenzionati, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 10

Prezzo 18€ ridotto convenzionati, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 10

Molti conoscono il quartiere nel sopraterra ma non tutti sono a conoscenza dei siti sotterranei. Guidati dai nostri archeologi, si potranno ammirare i resti di un’antichissima basilica paleocristiana, in cui si conservano ancora gli affreschi dell’epoca, per poi giungere all’interno di un intricato gioco di ambienti di epoca romana.

Visiterete un’abitazione di età repubblicana, che venne ampliata e ristrutturata fino a includere un’altra casa dello stesso periodo e, tra dedali di corridoi e ambienti, vi ritroverete all’interno di un suggestivo percorso, in alcuni punti sontuosamente decorato, che porta al luogo di sepoltura della martire Cecilia. Tra un sito e l’altro si visiteranno, inoltre, alcuni punti e vicoli della Trastevere del sopraterra. Il percorso è perfettamente agibile e condotto da personale specializzato. La visita è adatta a tutti, soprattutto agli amanti della Roma Sotterranea.

Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio: Piazza Sonnino accanto Basilica di San Crisogono

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, 20€ intero, 14€ under 18, 5€ under 10

Div.abili: presenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione