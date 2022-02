Sospensioni, nuova mostra al Porto di Roma

Il 12 febbraio si inaugura una nuova mostra a Roma. Tre artisti di assoluto interesse che si confrontano negli spazi ormai noti della Galleria Ess&rrE sita al Porto di Roma.

Mirella Bitetti già nota per le sue meravigliose opere in cui la delicatezza delle ali delle farfalle si frappongono alla bellezza dei corpi femminili fondendosi in una sensibile e bellissima unica figura dall’eleganza assoluta.

Ciro Palumbo, artista eclettico in cui la fantasia la fa da padrone. Nelle sue opere sempre innovative riesce a far “entrare” anche i neofiti che non appena si avvicinano si appassionano all’arte figurativa di un Maestro della pittura che strizza l’occhio ai grandi della metafisica.

Francesco Ponzetti con le sue navi volanti, paesaggi fantasiosi per nulla scontati e figure dalla immaginazione acuta e mai ripetitiva propone fantasia, qualità, innovazione e perfezione.

Tre artisti diversi tra loro per caratteristiche e tecniche pittoriche ma molto vicini nel fissare nelle tele la loro indiscriminante fantasiosa qualità. Dal 12 al 25 febbraio 2022 alla galleria Ess&rrE circa 25 opere in cui il pubblico potrà immergersi e godere della prerogativa di opere magnifiche, sognanti.