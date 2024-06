Sophie and the Giants in concerto a Estate al Maximo

“Estate al Maximo”, la manifestazione musicale estiva al centro commerciale in zona Laurentina entra nel vivo e si muove al “Suono della Solidarietà”. Ad aprire la serie di concerti dal vivo, il 3 luglio, sarà Sophie and the Giants, il gruppo inglese guidato dalla front woman Sophie Scott.

SATG è un progetto musicale nato nel 2015 e premiato da grandi successi di pubblico.Fra questi “Hypnotized”, la hit che li ha resi famosi in tutto il mondo. Con questo brano i Sophie and the Giants, insieme al dj tedesco Purple Disco Machine, hanno riproposto con grande successo il genere Italo Disco, facendoci ballare nuovamente come negli anni ’80. Attualmente il gruppo è nelle top ten delle classifiche radiofoniche di mezza Europa con il brano Paradise, realizzato sempre insieme a Purple Disco Machine, mentre da metà maggio è su tutte le piattaforme digitali la sua nuova hit “Shut Up and Dance”.

Ad aprire il concerto di Sophie and the Giants ci sarà l’esibizione di Valentina Tioli, cantautrice indie Pop con influenze R&B, che è stata tra i protagonisti di X- Factor 7.

Il concerto si svolgerà presso piazza Gabriella Ferri e saranno anticipate, a partire dalle 19.30, da un pre-show curato da Dimensione Suono Roma.

Per poter assistere ai concerti bisognerà acquistare un biglietto, disponibile sulla piattaforma Vivaticket, dal valore simbolico di 5 euro, ma dal grande risvolto sociale. Il ricavato derivante dalla vendita dei biglietti sarà interamente devoluto a favore di Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili destinato al CEM (Centro Educazione Motoria) gestito da CRI.