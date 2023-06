I Sonohra portano gli anni 2000 sul palco di Rock in Roma

Dopo i sold-out delle anteprime dei mesi scorsi, il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, entra nella tranche estiva con una tra le più attese tappe che vedrà il duo scaligero esibirsi sul main stage di Rock in Roma, sabato 24 giugno, in apertura della serata anni 2000 di Teenage Dream Summer Camp Party.

Con 5mila biglietti venduti per questa serata, i cancelli dell’Ippodromo delle Capannelle si apriranno alle 17:00. I Sonohra saliranno sul palco alle 19:50 e, a seguire, il Teenage Dream Show sarà animato da altri due ospiti d’eccezione, Brenda Asnicar e Jacopo Sarno, proseguendo con un dj set dedicato ai favolosi anni 2000,in un super party tra grandi classici da karaoke nostalgico e canzoni iconiche tutte da ballare.

A Rock in Roma i fratelli veronesi Luca e Diego Fainello si esibiranno, accompagnati da Simone Orlandi al basso e da Alberto Paderni alla batteria, nei loro successi del passato tra cui “L’ Amore”, la storica hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale aggiudicandosi la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008 e che dopo 15 anni li ha premiati con il Disco d’Oro.

In scaletta non mancheranno poi gli inediti, tra cui “La casa in montagna” o “Se tu te ne va”, e le cover più commentate dai fan all’appuntamento settimanale sui social di #Civico6, tra cui “A chi mi dice” dei Blue o “Everybody” dei Backstreet Boys.

Con un calendario in continuo aggiornamento, il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra promette un vero e proprio tuffo negli anni 2000, gli anni dei loro esordi artistici, con una scaletta tutta da cantare a squarciagola, rivolta sia alla generazione cresciuta con “Love Show” e “Seguimi o uccidimi” nelle cuffiette dell’mp3, sia ai nuovi fan sempre più incuriositi da questa nuova era dei Sonohra, la cui maturità artistica di oggi si apre al sound delle loro origini pop e rock.

I biglietti per la serata di sabato sono ancora disponibili su https://rockinroma.com/acquisto-biglietti/.

Il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra proseguirà poi domenica 25 giugno con la tappa fiorentina al Foody Beer Fest di Fucecchio.