"Sono cambiato", nuovo spettacolo di Angelo Duro

"Sono cambiato" è il titolo del nuovo spettacolo di Angelo Duro che arriva, al Teatro Brancaccio, dal 3 al 5 aprile 2023.

Se negli spettacoli precedenti, il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere un carattere di merda, adesso fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima.

In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo nel suo nuovo spettacolo (che da quest’anno è pure autoprodotto dalla società che ha fondato e chiamato, in perfetto suo stile, “Da Solo Produzioni”).