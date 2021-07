Sono arrivati i saldi al Centro Commerciale Granroma

Nei negozi del Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping sono arrivati i saldi, con imperdibili offerte che avranno la durata di 6 settimane.

Gli affezionati visitatori del Centro Commerciale potranno far scorta di bollenti occasioni e vivere la bella stagione a colpi di stile. In più giovedì 15 e venerdì 16 luglio, dalle 11 alle 15, con l’acquisto di una Gift Card del valore di 25 euro riceveranno in regalo una seconda Gift Card del medesimo valore. Fare shopping durante i saldi sarà ancora più allettante grazie alla promozione della Gift Card, spendibile in tutti i negozi del Centro Commerciale.

Con la sua Galleria di shopping su due piani, il Centro Commerciale GranRoma Gran Shopping realizza qualunque desiderio di shopping dei suoi clienti: dall’abbigliamento all’elettronica, dagli articoli per la casa ai servizi di telefonia, dalle calzature ai prodotti di salute e bellezza essi potranno sbizzarrirsi provando nuovi outfit, testando le novità della tecnologia e scoprendo complementi d’arredo per la casa sempre più cool.

I saldi estivi sono un appuntamento importante per chi vuole vivere ogni momento dell’estate al top. Negli oltre 90 punti vendita del Centro Commerciale GranRoma sarà impossibile non trovare quello che si cerca. E se lo shopping mettesse appetito? Nessun problema, perché il Centro GranRoma ha una soluzione anche per questo con la sua gustosissima e ricchissima offerta di ristorazione, tutta da assaporare e da vivere anche in Terrazza, durante l’imperdibile appuntamento del giovedì con il Gran Aperitivo.

L’estate è proprio una stagione ricca di stimoli al Centro Commerciale GranRoma, tra settimane di occasioni folli, la promozione sulle Gift Card del 15 e 16 luglio e i gustosi giovedì del Gran Aperitivo.

GranRoma, Gran Shopping!



