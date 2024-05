Sonia Ziccardi Quartet omaggia Blossom Dearie al Charity Café

Il progetto è volto ad omaggiare la cantante, pianista e compositrice Blossom Dearie attraverso un repertorio che prevede standards tratti dall'omonimo album del 1957 con arrangiamenti appositamente scritti o estrapolati dall'album stesso, come: Thou Swell, It might as well be spring, I won't dance etc. Inoltre, sono presenti brani composti dalla Dearie che ricalcano le forme più comuni della tradizione blues e jazz, come il celeberrimo Blossom's Blues.



Line-up

Sonia Ziccardi: voce

Vittorio Solimene: piano

Giulio Scianatico: contrabbasso

Marco Valeri: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione