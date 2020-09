Sonamò, Pino Daniele Tribute live al Crash Roma

Crash [A]Live presenta Sonamò - Pino Daniele Tribute. Una serata all'insegna della musica d'autore, poesie scritte e musicate dal maestro Pino Daniele: tanta emozione per una notte magica! Voce e chitarra di Stefano Sanna, alle tastiere Maurizio Fiorelli e al cajon Daniele Quaglieri.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini. Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta. Crash [A]Live è sopravvivere al tempo. Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Il Crash Vibes & Wines è un locale di Roma che offre Drink, Cibo e Musica dal vivo. Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



