Soluzioni low cost per dividere gli ambienti della casa

Gli open space sono tra le soluzioni più adottate degli ultimi anni se parliamo di arredo. Soprattutto nelle case piccole, in cui sia necessario ottimizzare gli spazi, inserire delle pareti mobili, delle tende, delle librerie a fare da divisorio può risultare una scelta ottimale. Come fare, però, a dividere in maniera smart gli ambienti della casa senza spendere una fortuna?

Ecco di seguito una serie di soluzioni low cost funzionali e di grande effetto:

Tende e tessuti

Le tende, leggere, trasparenti o coprenti e di tessuto doppio, possono essere fissate al soffitto e, senza ingombrare, permettono di dividere due ambienti senza appesantire l'ambiente e con un costo contenuto. Non solo, le tende risultano essere una soluzione versatile da aprire e chiudere a seconda dell'esigenza e possono essere cambiate a seconda della stagione e delle mode del momento. In inverno - ad esempio - quando la luce non riesce ad illuminare efficacemente gli interni, si può optare per tende in tessuto leggero o trasparente. Se invece, abbiamo bisogno di privacy possiamo scegliere tessuti come il velluto nelle tinte del momento o nei colori che ci rispecchiano meglio per esprimere in pieno la nostra personalità.

Pareti semitrasparenti

Altra soluzione per valorizzare gli arredi della casa e allo stesso tempo dividere comodamente gli ambienti sono le pareti semi trasparenti in policarbonato. Questo materiale leggero e poco costoso ha un effetto semitrasparente che assicura la giusta intimità, senza sacrificare la luminosità. Basta montare il pannello su un telaio di legno o di alluminio e il gioco è fatto, resta solo da decidere se vogliamo ricreare una parete fissa oppure scorrevole da utilizzare in base alle esigenze.

Parete mobile: libreria

La libreria è una scelta che non fallisce mai. Se si ha la necessità di dividere un due una stanza, di creare un ingresso e si amano i libri, è senza dubbio questa la soluzione ideale. La libreria diventa l’elemento d’arredo indispensabile che assume anche un altro valore. Oltre ad essere utile per conservare i volumi preferiti, infatti, diventa una comoda parete per suddividere gli spazi in casa. Anche in questo caso, a seconda di quanto si vuole spendere, si può optare per una libreria in legno o magari per una struttura in cartongesso.

I mobili per delimitare gli spazi

Infine, nei monolocali ma anche in case più grandi con necessità di creare nuovi spazi, i mobili possono essere utilizzati come divisorio. Ad esempio il mobile contenitore riesce a racchiudere al suo interno oggetti di uso quotidiano e se optiamo per quello alto fino al soffitto può trasformarsi in una parete mobile. Lo stesso risultato si può avere costruendo una struttura in ferro o materiali versatili come il legno. Lo scaffale, simile ad una libreria bifacciale può essere completato da piante e vasi di fiori in grado di creare un giardino verticale perfetto per delimitare l’ambiente.

Vetrate per dividere gli ambienti e illuminare

Da non sottovalutare anche l'opzione vetrata. Luminosa, elegante, alla moda. Se piace lo stile industrial, si può costruire una parete in vetro con profili in ferro. Nel caso in cui abbiamo un budget davvero ridotto, possiamo sostituire questo materiale con il legno e creare delle piccole cornici in cui inserire vetro sintetico, che ha un effetto molto simile al vetro tradizionale, ma con un costo contenuto.

Prodotti online

Libreria divisoria

Vetro sintetico

Policarbonato

Giardino verticale